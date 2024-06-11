Шарль Мішель хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від переговорів про її перепризначення – ЗМІ

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, щоб вступити в перегони за найвищі посади у ролі наступного керівника зовнішньополітичного відомства ЄС.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель, у якого запекле суперництво з очільницею Єврокомісії, хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від участі у неформальній зустрічі лідерів ЄС, де після євровиборів будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу.

Про це повідомило видання «Politico» з посиланням на джерела.

«Держави-члени все більше дратуються роллю Шарля Мішеля в процесі відбору на посаду президента Комісії», — сказав один дипломат ЄС. «Здається, це керується суто особистими мотивами».

Фон дер Ляєн, чия Європейська народна партія виграла вибори в Європарламент, хоче продовжити роботу на посту глави Єврокомісії на другий термін. Деякі європейські столиці вважають, що Мішель намагається зірвати потенційний другий термін дер Ляєн.

У переговорах з лідерами ЄС та їхніми помічниками Мішель запропонував виключити фон дер Ляєн із неформальної зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорюватимуть питання найвищих посад в ЄС. Мішель як очільник Європейської ради ухвалює рішення, хто може приєднатися до вечері.

Після виборів до Європарламенту лідери ЄС повинні домовитися про наступних очільників Європейської комісії, Європейської ради (нинішня робота Мішеля) і Європейського парламенту, а також про наступного главу зовнішньополітичного відомства.

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, щоб вступити в перегони за найвищі посади у ролі наступного керівника зовнішньополітичного відомства ЄС.

«Якщо він хоче усунути її з кімнати, він повинен усунути і себе», – прокоментував один з дипломатів ЄС.

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