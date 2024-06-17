В Одессе женщину вывели из бизнес-мероприятия после просьбы перейти на украинский: Тарас Кремень отреагировал

Во время бизнес-тренинга посетительница попросила спикера перейти на государственный язык.

В Одессе блогерку Юлию Карабаджак вывели из бизнес-тренинга после того, как она попросила спикера перейти на украинский. Женщина вместе с подругой посетила событие 15 июня.

Как сообщила женщина на своей странице, по ее просьбе перейти на украинский язык российскоязычный спикер ответил, что ему «так удобнее». Затем ее вывели из зала.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже отреагировал на инцидент.

«Одесский языковой скандал – это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы. Пригласив на мероприятие людей, которые требовали обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы "бизнес-мероприятия", имея иноязычных спикеров, нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. Это, к сожалению, та проблема, которая все еще есть в сознании малочисленной когорты "зросийщених" современников», – написал Кремень.

Омбудсмен подчеркнул, что «травить за язык и выгонять из публичного события – это и предмет внимания правоохранительных органов».

«Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины. Надеюсь и на реакцию местных властей, которые обязаны создать условия и, в случае нарушений, действовать и должным образом отреагировать», – добавил омбудсмен.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юля Карабаджак • Блогер • Одеса (@julie_ta_odesa)

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