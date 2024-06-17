Средства с повышенного тарифа на свет будут направлены на возобновление энергообъектов, — Госэнергонадзор

Повышение тарифов на электроэнергию направлено на привлечение дополнительного финансового ресурса для выполнения ремонтных работ.

Средства по повышенному тарифу на электроэнергию для населения будут направлены на возобновление энергообъектов, а также государственных энергетических компаний. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.

«Недавнее повышение тарифов на электроэнергию также направлено в первую очередь на привлечение дополнительного финансового ресурса на выполнение ремонтных работ», - сказал он.

По его словам, в прошлом отопительном сезоне благодаря повышению тарифа получилось привлечь дополнительные средства в восстановление энергетических объектов, подвергшихся атакам ракетами и дронами.

Также увеличение тарифа 2023 позволило восстановить 3 ГВт разрушенных объектов генерации.

«Сейчас у нас сейчас стоит задача еще более амбициозная. Поэтому, к сожалению, без повышения тарифов не удалось сбалансировать привлечение дополнительных ресурсов, но все эти дополнительно привлеченные средства – первоочередное направление их именно на восстановление объектов генерации государственных генерирующих компаний, а также оператора системы передачи государственного «Укрэнерго», - подытожил Слободян.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения. Заместительница министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф.

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