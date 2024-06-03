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Рыночная стоимость электроэнергии должна составлять 7,5 грн/кВ, — замминистра энергетики Светлана Гринчук

21:20, 3 июня 2024
По словам Светланы Гринчук, новый тариф 4,32 грн/кВ покрывает только себестоимость производства, передачу э/э и ее распределение.
Рыночная стоимость электроэнергии должна составлять 7,5 грн/кВ, — замминистра энергетики Светлана Гринчук
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Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф на электроэнергию и отметила, что рыночная стоимость света должна составлять 7,5 грн/кВ.

По ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики после повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонты и возобновление генерации государственными компаниями.

Также она пояснила, что новая тарификация поставок электроэнергии населению позволит "продолжить ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию".

По словам Гринчук, масштабные ракетные удары по энергетике в марте вывели из строя около 9 ГВт мощностей.

"В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго"", - сказала она.

Светлана Гринчук подчеркнула, что новый тариф на использование электроэнергии населением компенсирует себестоимость производства электрической энергии и затраты на передачу ее потребителям.

По расчетам, которые привела заместитель главы Минэнерго, рыночная цена 1 кВт украинской электроэнергии для населения должна составлять 7 грн 50 коп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине с 1 июня были введены новые тарифы на электроэнергию.

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