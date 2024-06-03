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Ринкова вартість електроенергії має складати 7,5 грн/кВ, — заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук

21:20, 3 червня 2024
За словами Світлани Гринчук, новий тариф 4,32 грн/кВ покриває лише собівартість виробництва, передачу е/е і її розподіл.
Ринкова вартість електроенергії має складати 7,5 грн/кВ, — заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук
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Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф на електроенергію та зазначила, що ринкова вартість світла має складати 7,5 грн/кВ.

За її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики після підвищення тарифу на електроенергію для населення, спрямують на ремонти та відновлення генерації державними компаніями. 

Також вона пояснила, що нова тарифікація постачання електроенергії населенню дозволить “продовжити ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію”.

За словами Гринчук, масштабні ракетні удари по енергетиці у березні вивели з ладу приблизно 9 ГВт потужностей.

“Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії “Центренерго” та гідроелектростанції “Укргідроенерго”, – сказала вона. 

Світлана Гринчук підкреслила, що новий тариф на використання електричної енергії населенням компенсує собівартість виробництва електричної енергії і витрати на передачу її споживачам.

За розрахунками, які навела заступниця очільника Міненерго, ринкова ціна 1 кВт  української електроенергії для населення має становити 7 грн 50 коп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні з 1 червня запровадили нові тарифи на електроенергію. 

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