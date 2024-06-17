Кошти з підвищення тарифу на світло будуть спрямовані на відновлення енергооб’єктів, — Держенергонагляд

Підвищення тарифів на електроенергію спрямоване на залучення додаткового фінансового ресурсу на виконання ремонтних робіт.

Кошти з підвищеного тарифу на електроенергію для населення будуть спрямовані на відновлення енергооб’єктів, а також державних енергетичних компаній. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

«Нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію також спрямоване першочергово на залучення додаткового фінансового ресурсу на виконання ремонтних робіт», - сказав він.

За його словами, минулого опалювального сезону завдяки підвищенню тарифу вийшло залучити додаткові кошти у відновлення енергетичних об’єктів, які зазнали атак ракетами та дронами.

Також збільшення тарифу 2023 року дозволило відновити 3 ГВт зруйнованих об’єктів генерації.

«Наразі у нас зараз стоїть завдання ще більш амбітне. Тому, на жаль, без підвищення тарифів не вдалося збалансувати залучення додаткових ресурсів, але усі ці додатково залучені кошти – першочергове їх спрямування саме на відновлення об'єктів генерації державних генеруючих компаній, а також оператора системи передачі державного «Укренерго», - підсумував Слободян.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф.

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