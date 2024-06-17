Екс-співробітниця Neuralink подала до суду на компанію Маска через небезпечні умови роботи з мавпами

На компанію Ілонам Маска подали до суду за небезпечні умови роботи, неправомірне звільнення та дискримінацію за ознакою статі.

Фото: Yahoo

У штаті Каліфорнія колишня працівниця Neuralink подала до суду на компанію через небезпечні умови роботи з лабораторними мавпами, передає Bloomberg.

Зазначається, що компанія американського мільярдера Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink змушувала співробітницю працювати з мавпами, які були носіями вірусу герпесу В, в умовах, коли тварини дряпали її шкіру.

За словами Ліндсі Шорт, після переходу на роботу у інший регіон, в серпні 2022 року, вона зіткнулася з «робочим середовищем звинувачень, неможливих дедлайнів». Пізніше її звільнили після того, як вона повідомила керівництву про свою вагітність.

Шорт подала до суду на компанію за неправомірне звільнення та дискримінацію за ознакою статі, серед іншого.

Працівниця розповіла, що працюючи з мавпами, які переносили вірус герпесу В, вона подряпалась через рукавичку. Ліндсі Шорт звинуватила компанію у неналежному забезпеченні засобами захисту для роботи з мавпами.

У позові Шорт також зазначила, що Neuralink не дотрималася обіцянки надати їй гнучкий графік роботи, щоб пристосувати його до потреб її сім'ї, а потім понизила її в посаді в травні 2023 року, через два місяці після підвищення.

Наступного місяця вона повідомила відділ кадрів Neuralink про свою вагітність, після чого Шорт була звільнена з роботи, причому компанія заявила, що причиною звільнення були проблеми з продуктивністю.

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