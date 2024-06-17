Мозкові імпланти в майбутньому замінять смартфони, – Ілон Маск

Ілон Маск упевнений, що люди у майбутньому перестануть користуватися телефонами.

Фото: chas.news

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У майбутньому люди перестануть користуватися телефонами, а їх замінять мікрочіпи, які встановлюватимуться в мозок. Про це заявив американський мільярдер Ілон Маск.

Блогер під ніком Not Elon Musk опублікував у соцмережі Х пост, де запитав користувачів:

«Ви б встановили собі в мозок інтерфейс Neuralink, який дозволив би вам керувати своїм новим телефоном X силою думки?».

Повідомлення прокоментував Ілон Маск, заявивши, що мобільні гаджети не будуть затребувані.

«У майбутньому не буде телефонів, буде тільки Neuralink», - написав Маск.

Нагадаємо, у лютому Маск заявляв, що перший у світі малоінвазивний нейрочіп допоміг людині керувати комп'ютером за допомогою сили думки. Крім того, Маск стверджує, що апарат здатний передавати музику відразу в мозок, а люди з імплантованим імплантом зможуть спілкуватися телепатично.

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