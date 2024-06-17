Практика судов
  1. В мире

Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны, – Илон Маск

11:41, 17 июня 2024
Илон Маск уверен, что люди в будущем перестанут пользоваться телефонами.
Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны, – Илон Маск
Фото: chas.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а их заменят микрочипы, которые будут устанавливаться в мозг. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Блогер под ником Not Elon Musk опубликовал в соцсети Х пост, где задал пользователям вопрос:

«Вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?»

Сообщение прокомментировал Илон Маск, заявив, что мобильные гаджеты не будут востребованы.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», - написал Маск.

Напомним, в феврале Маск заявлял, что первый в мире малоинвазивный нейрочип помог человеку управлять компьютером при помощи силы мысли. Кроме того, Маск утверждает, что аппарат способен передавать музыку сразу в мозг, а люди с вживлённым имплантом смогут общаться телепатически.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если подозреваемый коррупционер дал обличительные показания на организатора схемы, то сможет рассчитывать на более легкое наказание – Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, где воплощается идея САП о стимулировании коррупционеров низшего звена разоблачать конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

Возможность исполнения полномочий председателя суда временно исполняющим обязанности руководителя аппарата суда – Комитет рекомендует одобрить законопроект

Руководитель аппарата суда или вр. и. о. руководителя аппарата суда, при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Может ли Кабмин цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета – не исключено

Правительство уточнило, что портал Дія будет выполнять задачи путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства по уплате штрафов за административные правонарушения.

В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Верховный Суд высказался об основаниях и условиях обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве

Исключительные основания и критерии обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду