Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны, – Илон Маск

Илон Маск уверен, что люди в будущем перестанут пользоваться телефонами.

Фото: chas.news

В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а их заменят микрочипы, которые будут устанавливаться в мозг. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Блогер под ником Not Elon Musk опубликовал в соцсети Х пост, где задал пользователям вопрос:

«Вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?»

Сообщение прокомментировал Илон Маск, заявив, что мобильные гаджеты не будут востребованы.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», - написал Маск.

Напомним, в феврале Маск заявлял, что первый в мире малоинвазивный нейрочип помог человеку управлять компьютером при помощи силы мысли. Кроме того, Маск утверждает, что аппарат способен передавать музыку сразу в мозг, а люди с вживлённым имплантом смогут общаться телепатически.

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