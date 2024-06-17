Если подозреваемый коррупционер дал обличительные показания на организатора схемы, то сможет рассчитывать на более легкое наказание – Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, где воплощается идея САП о стимулировании коррупционеров низшего звена разоблачать конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

Как известно, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко предлагал перезапустить институт соглашений о признании виновности с фигурантами коррупционных преступлений, чтобы стимулировать давать обличительные показания на других, более высокопоставленных лиц.

Так, он предлагал упростить условия для коррупционеров «низшего звена», чтобы те могли рассчитывать на более легкое наказание, если разоблачают конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

«Фактически прокурор лишен возможности предложить лицу, если оно готово идти на сотрудничество и разоблачать других участников, меньший срок, чем предусмотрено законом, или вообще условный срок», - отмечал Клименко в феврале на пресс-конференции.

Внесение соответствующих изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно соглашений со следствием предусмотрено и в Плане Ukraine Facility.

Такие идеи воплощены в недавно внесенном правительством в Верховную Раду законопроекте 11340 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности».

Как отмечает Кабмин, законопроект касается заключения соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным и связанным с коррупцией уголовным правонарушениям. Проектом Закона предлагается:

дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса положениями, предусматривающими исключительно в коррупционных правонарушениях, правонарушениях, связанных с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности в случаях, когда такое наказание не предусмотрено в санкции статьи;

дополнить УК статьей 69-2, которой установить, что при разоблачении подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного уголовного правонарушения, уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, если информация о совершении таким лицом уголовного правонарушения будет подтверждена доказательствами или при условии частичного возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда, суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности, в случае, если сторонами согласовано наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи УК;

дополнить статью 75 УК положениями, которыми установить, что в «коррупционных» производствах суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о признании виновности, если сторонами соглашения согласовано освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы на срок не более 8 лет или иное более мягкое наказание с испытанием. Испытательный срок в таком случае устанавливается судом продолжительностью от 2 до 6 лет;

внести изменения в статью 469 УПК, которыми предлагается предусмотреть возможность заключения соглашения в особо тяжких преступлениях, отнесенных к подследственности НАБУ, при условии полного или частичного возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного ущерба;

предусмотреть, что в коррупционных производствах заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым будет согласовываться:

в уголовном производстве по тяжкому преступлению – по согласованию с руководителем органа прокуратуры или его заместителем;

в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором (исполняющим обязанности Генпрокурора) или его заместителем;

внести изменения в статью 474 УПК по установлению возможности продления судебного производства в общем порядке в случае, если судом в утверждении соглашения о признании виновности было отказано, а стороны уголовного производства против этого не возражают;

дать возможность сторонам уголовного производства вносить изменения в заключенное соглашение до момента удаления суда в совещательную комнату, а также предусмотреть, что повторное обращение с соглашением в одном уголовном производстве допускается единовременно в случае устранения оснований, на основании которых суд отказал в утверждении такого соглашения.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.