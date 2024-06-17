Якщо підозрюваний корупціонер дав викривальні покази на організатора схеми, то зможе розраховувати на легше покарання – Кабмін вніс законопроект

Уряд вніс до Верховної Ради законопроект, де втілюється ідея САП про стимулювання корупціонерів нижчої ланки викривати кінцевих бенефіціарів і вигодонабувачів корупційних схем.

Як відомо раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пропонував перезапустити інститут угод про визнання винуватості з фігурантами корупційних злочинів, аби стимулювати тих давати викривальні покази на інших, більш високопоставлених осіб.

Так, він пропонував спростити умови для корупціонерів «нижчої ланки», щоб ті могли розраховувати на легше покарання, якщо викривають кінцевих бенефіціарів і вигодонабувачів корупційних схем.

«Фактично прокурор позбавлений можливості запропонувати особі, якщо вона готова йти на співпрацю і викривати інших учасників, менший термін, ніж передбачено законом, або взагалі умовний термін», - зазначав Клименко у лютому на прес-конференції.

Внесення відповідних змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством передбачене й у Плані Ukraine Facility.

Такі ідеї втілені у нещодавно внесеному Урядом до Верховної Ради законопроекті 11340 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості».

Як зазначає Кабмін, законопроект стосується укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Проектом Закону пропонується:

доповнити ч. 3 статті 53 Кримінального кодексу положеннями, що передбачають виключно щодо корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті;

доповнити КК статтею 69-2, якою встановити, що за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення , кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами або за умови повного або часткового відшкодування підозрюваним чи обвинуваченим завданого збитку, заподіяної шкоди, суд може ухвалити рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, у випадку, якщо сторонами узгоджено покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті КК;

, кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами або за умови повного або часткового відшкодування підозрюваним чи обвинуваченим завданого збитку, заподіяної шкоди, суд може ухвалити рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, у випадку, якщо сторонами узгоджено покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті КК; доповнити статтю 75 КК положеннями, якими встановити, що у «корупційних» провадженнях суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання винуватості, якщо сторонами угоди узгоджено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 8 років або іншого більш м’якого покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку встановлюється судом тривалістю від 2 до 6 років;

внести зміни до статті 469 КПК, якими пропонується передбачити можливість укладання угоди у особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності НАБУ, за умови повного або часткового відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди;

передбачити, що у корупційних провадження укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим буде погоджуватися:

у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину – за погодженням з керівником органу прокуратури або його заступником;

у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину – за погодженням з Генпрокурором (виконувачем обов’язків Генпрокурора) або його заступником;

внести зміни до статті 474 КПК щодо встановлення можливості продовження судового провадження у загальному порядку у разі, якщо судом у затвердженні угоди про визнання винуватості було відмовлено, а сторони кримінального провадження проти цього не заперечують;

надати можливість сторонам кримінального провадження вносити зміни до укладеної угоди до моменту видалення суду до нарадчої кімнати, а також передбачити, що повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні допускається одноразово у разі усунення підстав, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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