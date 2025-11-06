Практика судів
  1. У світі

У Чехії виявили фальсифікації на виборчій дільниці – голоси Піратів приписали партії Бабіша

16:12, 6 листопада 2025
У Чехії подали кримінальну скаргу через помилки в підрахунку голосів.
У Чехії виявили фальсифікації на виборчій дільниці – голоси Піратів приписали партії Бабіша
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії Вищий адміністративний суд виявив помилки в підрахунку голосів на виборчій дільниці в місті Бланско поблизу Брно, які мають ознаки умисних. Через це подано кримінальну скаргу, повідомляє IDNES.

Згідно з перерахунком, голоси, подані за Піратську партію, помилково зарахували популістській партії ANO Андрея Бабіша, яка перемогла на виборах. Суд вважає, що масштаби помилок виключають їх випадковий характер. Зокрема, Піратська партія отримала на 20 голосів більше, ніж було зафіксовано, ANO — на 21 голос менше, партія STAN — на два голоси більше, а «Свобода і пряма демократія» — на один голос більше.

Незважаючи на виявлені порушення, вони не вплинули суттєво на загальний результат виборів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що партія ANO Бабіша перемогла на виборах у Чехії, коаліція SPOLU визнала поразку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори Чехія скарги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області