У Чехії виявили фальсифікації на виборчій дільниці – голоси Піратів приписали партії Бабіша

У Чехії подали кримінальну скаргу через помилки в підрахунку голосів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії Вищий адміністративний суд виявив помилки в підрахунку голосів на виборчій дільниці в місті Бланско поблизу Брно, які мають ознаки умисних. Через це подано кримінальну скаргу, повідомляє IDNES.

Згідно з перерахунком, голоси, подані за Піратську партію, помилково зарахували популістській партії ANO Андрея Бабіша, яка перемогла на виборах. Суд вважає, що масштаби помилок виключають їх випадковий характер. Зокрема, Піратська партія отримала на 20 голосів більше, ніж було зафіксовано, ANO — на 21 голос менше, партія STAN — на два голоси більше, а «Свобода і пряма демократія» — на один голос більше.

Незважаючи на виявлені порушення, вони не вплинули суттєво на загальний результат виборів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що партія ANO Бабіша перемогла на виборах у Чехії, коаліція SPOLU визнала поразку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.