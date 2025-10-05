Партія ANO Бабіша перемогла на виборах у Чехії, коаліція SPOLU визнала поразку

Прем'єр Чехії Петр Фіала привітав ANO з перемогою на виборах.

Прем’єр-міністр Чехії та лідер коаліції SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) Петр Фіала привітав рух ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах, повідомляє Ceske Noviny.

На пресконференції у виборчому штабі Фіала заявив, що поважає результати голосування та подякував виборцям, особливо тим, хто підтримав SPOLU. Він зазначив, що проведе консультації всередині партії ODS щодо свого майбутнього після поразки. Перший заступник голови ODS Збінек Станюра, який не зберіг депутатський мандат, також поки не визначився зі своєю партійною позицією. Фіала підкреслив, що не планує йти у відставку чи здаватися: «Ніхто не повинен очікувати, що я буду у відставці або втомлений. Я звик до думки меншості».

Фіала зазначив, що голоси на користь ANO стали вирішальними, і результат виборів потрібно прийняти демократично. За його словами, коаліція SPOLU все ще має сенс, але її форма потребує обговорення. «Я вірив і вірю в цей проект. Я вважаю, що він має сенс, навіть якщо ми повинні подумати про його форму», – сказав Фіала, додавши, що подальші рішення прийматимуть комітети партій коаліції після внутрішніх і міжпартійних дебатів у найближчі місяці.

За даними IDNES, виборча комісія оприлюднила результати обробки 100% голосів. ANO Андрея Бабіша лідирує в усіх регіонах, окрім Праги, отримавши 34,5% голосів, що забезпечує 80 мандатів у Палаті депутатів із 200. Коаліція SPOLU здобула 23,4% голосів і може отримати 52 місця. Партія Бабіша не зможе сформувати уряд більшості без залучення інших сил. На вечірній пресконференції Бабіш назвав перемогу ANO «історичною» і висловив намір формувати однопартійний уряд за підтримки «Автомобілістів» (6,8%, 13 місць) та партії «Свобода і пряма демократія» (SPD, 7,8%, 15 місць). Популісти-комуністи «Stačilo!» з 4,3% не проходять до парламенту. Партія STAN отримала 11,2%, а Піратська партія – 9%.

