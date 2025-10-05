Практика судов
Партия ANO Бабиша победила на выборах в Чехии, коалиция SPOLU признала поражение

09:54, 5 октября 2025
Премьер Чехии Петр Фиала поздравил ANO с победой на выборах.
Партия ANO Бабиша победила на выборах в Чехии, коалиция SPOLU признала поражение
Премьер-министр Чехии и лидер коалиции SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) Петр Фиала поздравил движение ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах, сообщает Ceske Noviny.

На пресс-конференции в избирательном штабе Фиала заявил, что уважает результаты голосования и поблагодарил избирателей, особенно тех, кто поддержал SPOLU. Он отметил, что проведет консультации внутри партии ODS относительно своего будущего после поражения. Первый заместитель председателя ODS Збинек Станюра, который не сохранил депутатский мандат, также пока не определился со своей партийной позицией. Фиала подчеркнул, что не планирует уходить в отставку или сдаваться: «Никто не должен ожидать, что я буду в отставке или усталым. Я привык к мнению меньшинства».

Фиала отметил, что голоса в пользу ANO стали решающими, и результат выборов нужно принять демократически. По его словам, коалиция SPOLU все еще имеет смысл, но ее форма требует обсуждения. «Я верил и верю в этот проект. Я считаю, что он имеет смысл, даже если мы должны подумать о его форме», — сказал Фиала, добавив, что дальнейшие решения будут принимать комитеты партий коалиции после внутренних и межпартийных дебатов в ближайшие месяцы.

По данным IDNES, избирательная комиссия обнародовала результаты обработки 100% голосов. ANO Андрея Бабиша лидирует во всех регионах, кроме Праги, получив 34,5% голосов, что обеспечивает 80 мандатов в Палате депутатов из 200. Коалиция SPOLU набрала 23,4% голосов и может получить 52 места. Партия Бабиша не сможет сформировать правительство большинства без привлечения других сил. На вечерней пресс-конференции Бабиш назвал победу ANO «исторической» и выразил намерение формировать однопартийное правительство при поддержке «Автомобилистов» (6,8%, 13 мест) и партии «Свобода и прямая демократия» (SPD, 7,8%, 15 мест). Популисты-коммунисты «Stačilo!» с 4,3% не проходят в парламент. Партия STAN получила 11,2%, а Пиратская партия – 9%.

выборы Чехия

