В Чехии выявили фальсификации на избирательном участке – голоса Пиратов приписали партии Бабиша

В Чехии подали уголовную жалобу из-за ошибок в подсчете голосов.

В Чехии Высший административный суд обнаружил ошибки в подсчете голосов на избирательном участке в городе Бланско недалеко от Брно, которые имеют признаки умышленных. Из-за этого подана уголовная жалоба, сообщает IDNES.

Согласно пересчету, голоса, поданные за Пиратскую партию, ошибочно зачислили популистской партии ANO Андрея Бабиша, которая победила на выборах. Суд считает, что масштабы ошибок исключают их случайный характер. В частности, Пиратская партия получила на 20 голосов больше, чем было зафиксировано, ANO — на 21 голос меньше, партия STAN — на два голоса больше, а «Свобода и прямая демократия» — на один голос больше.

Несмотря на выявленные нарушения, они не повлияли существенно на общий результат выборов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что партия ANO Бабиша победила на выборах в Чехии, коалиция SPOLU признала поражение

