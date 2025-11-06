Практика судов
  1. В мире

В Чехии выявили фальсификации на избирательном участке – голоса Пиратов приписали партии Бабиша

16:12, 6 ноября 2025
В Чехии подали уголовную жалобу из-за ошибок в подсчете голосов.
В Чехии выявили фальсификации на избирательном участке – голоса Пиратов приписали партии Бабиша
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чехии Высший административный суд обнаружил ошибки в подсчете голосов на избирательном участке в городе Бланско недалеко от Брно, которые имеют признаки умышленных. Из-за этого подана уголовная жалоба, сообщает IDNES.

Согласно пересчету, голоса, поданные за Пиратскую партию, ошибочно зачислили популистской партии ANO Андрея Бабиша, которая победила на выборах. Суд считает, что масштабы ошибок исключают их случайный характер. В частности, Пиратская партия получила на 20 голосов больше, чем было зафиксировано, ANO — на 21 голос меньше, партия STAN — на два голоса больше, а «Свобода и прямая демократия» — на один голос больше.

Несмотря на выявленные нарушения, они не повлияли существенно на общий результат выборов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что партия ANO Бабиша победила на выборах в Чехии, коалиция SPOLU признала поражение

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Чехия жалобы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області