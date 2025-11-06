Зняв бойову роботу ЗСУ та виклав відео в TikTok — в Одесі чоловік отримав 5 років увʼязнення

Відео містило дані, що дозволяли ідентифікувати місце розташування вогневих позицій українських підрозділів.

В Одесі суд визнав винним 37-річного чоловіка, який публікував у TikTok відео з позиціями українських військових. За рішенням суду, він проведе 5 років за ґратами, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що у листопаді 2023 року чоловік, перебуваючи в Одесі, зняв та оприлюднив у TikTok кадри бойової роботи українських військових під час відбиття масованої ракетної атаки. Відео дозволяло визначити точне розташування вогневих позицій ЗСУ, чим створювало загрозу безпеці військових і цивільних.

Під час обшуку його житла правоохоронці вилучили незаконно придбані набої різного калібру.

У суді чоловік своєї провини не визнав, однак докази, зібрані Службою безпеки України в Одеській області, підтвердили його причетність до злочину.

