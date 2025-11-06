Снял боевую работу ВСУ и выложил видео в TikTok — в Одессе мужчина получил 5 лет заключения

Видео содержало данные, позволяющие идентифицировать месторасположение огневых позиций украинских подразделений.

В Одессе суд признал виновным 37-летнего мужчину, публиковавшего в TikTok видео с позициями украинских военных. По решению суда, он проведет 5 лет за решеткой, сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года мужчина, находясь в Одессе, снял и обнародовал в TikTok кадры боевой работы украинских военных при отражении массированной ракетной атаки. Видео позволяло определить точное расположение огневых позиций ВСУ, чем создавало угрозу безопасности военных и гражданских.

Во время обыска его жилья правоохранители изъяли незаконно приобретенные патроны разного калибра.

В суде мужчина своей вины не признал, однако доказательства, собранные Службой безопасности Украины в Одесской области, подтвердили его причастность к преступлению.

