Громади отримають доступ до 100 млн євро на проекти з відновлення

Фото: suspilne.media

Кабінет Міністрів схвалив постанову, що дозволяє розподіл та використання другого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 100 млн євро.

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, це рішення дозволяє запустити передачу субвенції від держави для громад. Ці кошти стануть доступними для фінансування проектів відновлення в рамках Програми відновлення України III (Транш В) і вперше будуть спрямовані під гарантії фінансового інструменту Ukraine Facility.

Кошти будуть спрямовані на проекти відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, постраждалої внаслідок збройної агресії РФ. Це означає нові можливості для ремонту шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлово-комунальних об'єктів тощо.

«Це пряма інвестиція у відновлення та стійкість українських громад. Наш пріоритет — максимально ефективна трансформація цих ресурсів у ключові соціальні об'єкти: відбудова шкіл і лікарень, розбудова безбар’єрних просторів та модернізація систем опалення. Відтепер на місцях є весь необхідний інструментарій, щоб негайно розпочати впровадження цих проектів. Наша стратегічна мета незмінна: через розвиток інфраструктури ми прагнемо зберегти, примножити та розкрити людський капітал і потенціал у кожній українській громаді», — зазначає Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нова редакція Порядку та умов чітко регламентує застосування інструменту Ukraine Facility, забезпечуючи прозорість та ефективність використання коштів міжнародних партнерів на місцях.

