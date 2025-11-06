Практика судів
  1. В Україні

Громади отримають доступ до 100 млн євро на проекти з відновлення

17:24, 6 листопада 2025
Кошти будуть спрямовані на проекти відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, постраждалої внаслідок збройної агресії РФ.
Громади отримають доступ до 100 млн євро на проекти з відновлення
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив постанову, що дозволяє  розподіл та використання другого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 100 млн євро.

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, це рішення дозволяє запустити передачу субвенції від держави для громад. Ці кошти стануть доступними для фінансування проектів відновлення в рамках Програми відновлення України III (Транш В) і вперше будуть спрямовані під гарантії фінансового інструменту Ukraine Facility.

Кошти будуть спрямовані на проекти відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, постраждалої внаслідок збройної агресії РФ. Це означає нові можливості для ремонту шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлово-комунальних об'єктів тощо.

 «Це пряма інвестиція у відновлення та стійкість українських громад. Наш пріоритет — максимально ефективна трансформація цих ресурсів у ключові соціальні об'єкти: відбудова шкіл і лікарень, розбудова безбар’єрних просторів та модернізація систем опалення. Відтепер на місцях є весь необхідний інструментарій, щоб негайно розпочати впровадження цих проектів. Наша стратегічна мета незмінна: через розвиток інфраструктури ми прагнемо зберегти, примножити та розкрити людський капітал і потенціал у кожній українській громаді», — зазначає Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нова редакція Порядку та умов чітко регламентує застосування інструменту Ukraine Facility, забезпечуючи прозорість та ефективність використання коштів міжнародних партнерів на місцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області