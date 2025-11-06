Громады получат доступ к 100 млн евро на проекты восстановления

Средства будут направлены на проекты восстановления объектов социальной и критической инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Кабинет Министров утвердил постановление, которое позволяет распределение и использование второго транша финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 100 млн евро.

Как сообщил Министерство развития общин и территорий, это решение позволяет запустить передачу субвенции от государства для общин. Эти средства станут доступными для финансирования проектов восстановления в рамках Программы восстановления Украины III (Транш В) и впервые будут направлены под гарантии финансового инструмента Ukraine Facility.

Средства будут направлены на проекты восстановления объектов социальной и критической инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Это означает новые возможности для ремонта школ, детских садов, больниц, объектов жилищно-коммунального хозяйства и других.

«Это прямая инвестиция в восстановление и устойчивость украинских общин. Наш приоритет — максимально эффективная трансформация этих ресурсов в ключевые социальные объекты: восстановление школ и больниц, развитие безбарьерных пространств и модернизация систем отопления. Отныне на местах есть все необходимые инструменты, чтобы немедленно начать реализацию этих проектов. Наша стратегическая цель неизменна: через развитие инфраструктуры мы стремимся сохранить, приумножить и раскрыть человеческий капитал и потенциал в каждой украинской общине», — отметил Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кубела.

Новая редакция Порядка и условий четко регламентирует применение инструмента Ukraine Facility, обеспечивая прозрачность и эффективность использования средств международных партнеров на местах.

