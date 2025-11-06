Практика судів
  В Україні

БЕБ сформувало комісії для переатестації та відбору працівників – списки

16:48, 6 листопада 2025
До складу увійшли міжнародні експерти, адвокати та представники антикорупційних організацій.
Фото: БЕБ
Бюро економічної безпеки сформувало атестаційні і кадрові комісії, які відповідатимуть за переатестацію чинних працівників і відбір нових кадрів. Про це повідомили в БЕБ, зазначивши, що відповідні накази №231 і №232 від 5 листопада 2025 року підписав директор Олександр Цивінський.

За даними БЕБ, сформовано дві атестаційні та дві кадрові комісії, до яких увійшли міжнародні експерти, адвокати, правозахисники, представники антикорупційних організацій і бізнес-спільноти. Кандидатів до комісій рекомендували Представництво ЄС в Україні, посольства Нідерландів і США, а також Консультативна місія ЄС. Решту членів комісій призначив директор БЕБ.

«Лише через незалежні комісії ми зможемо створити справді оновлену й доброчесну команду БЕБ. Для нас принципово, щоб атестація й добір кадрів проходили відкрито, чесно й були зрозумілими кожному, а їхні результати – законними і справедливими», — заявив Цивінський.

Також затверджено резервні списки кандидатів для заміни членів кадрових комісій у разі дострокового припинення їхніх повноважень.

Атестаційні комісії оцінюватимуть відповідність працівників БЕБ критеріям доброчесності та професійної компетентності. На першому етапі атестацію пройдуть керівники та їхні заступники в центральному апараті й територіальних управліннях, на другому — решта працівників. Процес атестації триватиме не довше 18 місяців від дати призначення директора БЕБ.

Кадрові комісії займатимуться відбором нових працівників, які відповідають цінностям БЕБ і працюватимуть за найвищими стандартами професійності.

бюро економічної безпеки

