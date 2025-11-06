БЭБ сформировало комиссии для переаттестации и отбора работников – списки

В состав вошли международные эксперты, адвокаты и представители антикоррупционных организаций.

Бюро экономической безопасности сформировало аттестационные и кадровые комиссии, которые будут отвечать за переаттестацию действующих работников и отбор новых кадров. Об этом сообщили в БЭБ, отметив, что соответствующие приказы №231 и №232 от 5 ноября 2025 года подписал директор Александр Цивинский.

По данным БЭБ, сформированы две аттестационные и две кадровые комиссии, в которые вошли международные эксперты, адвокаты, правозащитники, представители антикоррупционных организаций и бизнес-сообщества. Кандидатов в комиссии рекомендовали Представительство ЕС в Украине, посольства Нидерландов и США, а также Консультативная миссия ЕС. Остальных членов комиссий назначил директор БЭБ.

«Только через независимые комиссии мы сможем создать действительно обновленную и добропорядочную команду БЭБ. Для нас принципиально, чтобы аттестация и отбор кадров проходили открыто, честно и были понятны каждому, а их результаты – законными и справедливыми», – заявил Цивинский.

Также утверждены резервные списки кандидатов для замены членов кадровых комиссий в случае досрочного прекращения их полномочий.

Аттестационные комиссии будут оценивать соответствие сотрудников БЭБ критериям добропорядочности и профессиональной компетентности. На первом этапе аттестацию пройдут руководители и их заместители в центральном аппарате и территориальных управлениях, на втором — остальные сотрудники. Процесс аттестации продлится не более 18 месяцев с даты назначения директора БЭБ.

Кадровые комиссии будут заниматься отбором новых работников, которые соответствуют ценностям БЭБ и будут работать по самым высоким стандартам профессионализма.

