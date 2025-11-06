Військові викрали планшет і банківський термінал з торгівельного павільйону – суд обрав запобіжний захід

Підозрюваних військових, які ухиляються від несення служби, арештували із заставою у 151 400 гривень.

Центральний районний суді Миколаєва застосував запобіжні заходи до 45-ти та 41-річного місцевих мешканців, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Згідно з повідомленням суду, підозрювані є військовослужбовцями, які ухиляються від несення служби.

Суть справи

Відповідно до матеріалів клопотання, вночі 2 листопада чоловіки, які перебували на розі вул. Садова та просп. Центральний пошкодили ролети та вікно торгівельного павільйону. Після чого викрали звідти мобільний банківський термінал та планшет. За кілька годин їх було затримано правоохоронцями.

Захисники просили суд застосувати запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Підозрювані висловили аналогічну думку.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, слідчий суддя постановив застосувати до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 151 400 гривень.

