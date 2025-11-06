Военные похитили планшет и банковский терминал из торгового павильона – суд избрал меру пресечения

Подозреваемых военных, уклоняющихся от несения службы, арестовали с залогом в 151 400 гривен.

Центральный районный суд Николаева применил меры пресечения к 45-ти и 41-летним местным жителям, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Согласно сообщению суда, подозреваемые являются военнослужащими, уклоняющимися от несения службы.

Суть дела

Согласно материалам ходатайства, ночью 2 ноября мужчины, находившиеся на углу ул. Садовая и просп. Центральный, повредили роллеты и окно торгового павильона. После чего похитили оттуда мобильный банковский терминал и планшет. Через несколько часов они были задержаны правоохранителями.

Защитники просили суд применить меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемые высказали аналогичное мнение.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, следственный судья постановил применить к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, с определением размера залога в сумме 151 400 гривен.

