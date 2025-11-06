У київського поліцейського Рибянського, який зник з грошами, було понад 16 млн грн, – ДБР

У ДБР заявила, що поліцейський зник з робочого місця з сумою, за яку був відповідальний.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського, який зник разом із арештованими грошима, затримали у Рівненській області.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, шр у Рибянського, коли він поїхав з Києва було понад 16 млн гривень. Про це вона сказала в ефірі «Єдиного марафону».

При цьому вона підкреслила, що точну суму ще повідомити не можуть, тому цифра може змінитись.

«Людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватись в ході досудового розслідування. Але орієнтовно мова йде про понад 16 млн гривень. І переважно ця сума була в доларах», - сказала Сапьян.

Нагадаємо, начальник відділення поліції Дарницького управління Юрій Рибянський перебував у розшуку після зникнення разом з арештованими грошима.

