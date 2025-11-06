У киевского полицейского Рибянского, который исчез с деньгами, было более 16 млн грн, — ГБР

В ГБР заявили, что полицейский исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рибянского, который исчез вместе с арестованными деньгами, задержали в Ровенской области.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что у Рибянского, когда он покинул Киев, было более 16 млн гривен. Об этом она сказала в эфире «Единого марафона».

При этом она подчеркнула, что точную сумму пока сообщить не могут, поэтому цифра может измениться.

«Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливать в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более 16 млн гривен. И преимущественно эта сумма была в долларах», — сказала Сапьян.

Напомним, начальник отделения полиции Дарницкого управления Юрий Рибянский находился в розыске после исчезновения вместе с арестованными деньгами.

