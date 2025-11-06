6-7 листопада, метеозалежні, тримайтеся: магнітні бурі вдарять по Землі

Сильні магнітні бурі очікуються 6 та 7 листопада (червоний рівень).

У четвер, 6 листопада, прогнозується висока сонячна активність із К-індексом 7,2 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, які можуть впливати на здоров’я та самопочуття. У п’ятницю, 7 листопада, очікується К-індекс 7,3 (також червоний рівень), що вказує на сильну магнітну бурю. Люди з метеочутливістю можуть відчувати головний біль, втому чи дратівливість.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття?

Коливання магнітного поля можуть спричиняти головний біль, втому, дратівливість і порушення сну, особливо у людей із хронічними захворюваннями.

Рекомендації фахівців для полегшення стану:

дотримуватися регулярного режиму дня з відпочинком без гаджетів;

підтримувати звичний рівень фізичної активності;

пити достатньо води та збалансовано харчуватися;

уникати кофеїну, алкоголю, жирної та гострої їжі.

