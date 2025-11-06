6-7 ноября, метеозависимые, держитесь: магнитные бури обрушатся на Землю

В четверг, 6 ноября, прогнозируется высокая солнечная активность с К-индексом 7,2 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, которые могут влиять на здоровье и самочувствие. В пятницу, 7 ноября, ожидается К-индекс 7,3 (также красный уровень), что указывает на сильную магнитную бурю. Люди с метеочувствительностью могут испытывать головную боль, усталость или раздражительность.
Как магнитные бури влияют на самочувствие?
Колебания магнитного поля могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность и нарушения сна, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
Рекомендации специалистов для облегчения состояния:
