6-7 ноября, метеозависимые, держитесь: магнитные бури обрушатся на Землю

Сильные магнитные бури ожидаются 6 и 7 ноября (красный уровень).

Фото: GreenPost

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 6 ноября, прогнозируется высокая солнечная активность с К-индексом 7,2 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, которые могут влиять на здоровье и самочувствие. В пятницу, 7 ноября, ожидается К-индекс 7,3 (также красный уровень), что указывает на сильную магнитную бурю. Люди с метеочувствительностью могут испытывать головную боль, усталость или раздражительность.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Колебания магнитного поля могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность и нарушения сна, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Рекомендации специалистов для облегчения состояния:

соблюдать регулярный режим дня с отдыхом без гаджетов;

поддерживать привычный уровень физической активности;

пить достаточно воды и сбалансированно питаться;

избегать кофеина, алкоголя, жирной и острой пищи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.