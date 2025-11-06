У Німеччині медбрат убив 10 пацієнтів, щоб полегшити своє робоче навантаження під час нічних змін

Медбрата засудили до довічного ув'язнення за вбивство 10 пацієнтів.

У Німеччині суд міста Аахен визнав винним медбрата у вбивстві десяти пацієнтів та замаху на вбивство ще 27 осіб. Його засуджено до довічного позбавлення волі без права дострокового звільнення, пише BBC.

За словами прокурорів, чоловік, ім’я якого не розголошується, вводив своїм переважно літнім пацієнтам знеболювальні препарати або заспокійливі, щоб полегшити своє навантаження під час нічних змін.

Злочини були скоєні в період з грудня 2023 року по травень 2024 року в лікарні в місті Вюрселен, на заході Німеччини.

Згідно з інформацією, слідчі вивчають кілька інших підозрілих випадків за його кар’єру.

Як повідомляє медіа-агентство AFP, чоловік працював в лікарні Вюрселен з 2020 року після завершення навчання у 2007 році.

Прокурори заявили в суді в Ахені, що він демонстрував «дратівливість» і відсутність емпатії до пацієнтів, які потребували більш високого рівня догляду.

Суду було повідомлено, що чоловік, якого було затримано в 2024 році, вводив пацієнтам великі дози морфіну та мідазоламу — типу заспокійливого, щоб зменшити своє навантаження під час нічних змін.

Під час винесення вироку суд зазначив, що злочини цього чоловіка мають особливу тяжкість, що позбавляє його права на дострокове звільнення після 15 років ув'язнення.

