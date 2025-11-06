В Германии медбрат убил 10 пациентов, чтобы облегчить свою рабочую нагрузку во время ночных смен

Медбрата осудили на пожизненное заключение за убийство 10 пациентов.

Суд города Ахен в Германии признал медбрата виновным в убийстве десяти пациентов и покушении на убийство еще 27 человек. Его приговорили к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение, сообщает BBC.

По словам прокуроров, мужчина, чье имя не раскрывается, вводил своим преимущественно пожилым пациентам болеутоляющие препараты или успокаивающие средства, чтобы облегчить свою нагрузку во время ночных смен.

Преступления были совершены в период с декабря 2023 года по май 2024 года в больнице города Вюрселен, на западе Германии.

Согласно информации, следователи исследуют несколько других подозрительных случаев за его карьеру.

Как сообщает агентство AFP, мужчина работал в больнице Вюрселен с 2020 года после завершения учебы в 2007 году.

Прокуроры заявили в суде в Ахене, что он проявлял «раздражительность» и отсутствие эмпатии к пациентам, которые нуждались в более высоком уровне ухода.

Суду сообщили, что мужчина, задержанный в 2024 году, вводил пациентам большие дозы морфина и мидазолама — успокаивающего средства, чтобы уменьшить свою нагрузку во время ночных смен.

При вынесении приговора суд отметил, что преступления этого мужчины имеют особую тяжесть, что лишает его права на условно-досрочное освобождение после 15 лет заключения.

