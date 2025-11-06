Практика судів
  1. В Україні

Водій із групи Анджеліни Джолі не мав підстав для відстрочки від мобілізації – військові

17:11, 6 листопада 2025
Що сталося — деталі події та пояснення від військових.
Водій із групи Анджеліни Джолі не мав підстав для відстрочки від мобілізації – військові
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, на Миколаївщині ТЦК зупинили водія з кортежу Анджеліни Джолі. 6 листопада в отримали командування Сухопутних військ Збройних Сил України надало офіційну позицію щодо інциденту, пов'язаного, водієм групи, що супроводжувала акторку Анджеліну Джолі.

Як повідомили в командуванні у кментарі Суспільному, під час перевірки даних водія – Дмитра – з'ясувалося, що у нього відсутні військово-облікові документи. Після цього його доставили до терцентру комплектування та соцпідтримки для з’ясування статусу військовозобов'язаного.

Під час перевірки стало відомо, що він є офіцером запасу і не має підстав для відстрочки від мобілізації. Згідно з висновком військово-лікарської комісії від червня 2025 року, Дмитро є придатним до військової служби в різних військових підрозділах.

У поясненнях командування Сухопутних військ зазначило, що Дмитро перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, і акторка продовжила свої візити після з'ясування всіх обставин. Джолі та її представники не впливали на роботу військовослужбовців та державних службовців терцентру, підкреслили у відомстві.

На уточнююче запитання Української правди в пресслужбі командування Сухопутних військ додали, що з вищевказаним громадянином 6 листопада було проведено бесіду, йому роз'яснили вимоги чинного законодавства щодо мобілізації, після цього він залишив територію ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна воєнний стан ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області