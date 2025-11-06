Водій із групи Анджеліни Джолі не мав підстав для відстрочки від мобілізації – військові

Що сталося — деталі події та пояснення від військових.

Як відомо, на Миколаївщині ТЦК зупинили водія з кортежу Анджеліни Джолі. 6 листопада в отримали командування Сухопутних військ Збройних Сил України надало офіційну позицію щодо інциденту, пов'язаного, водієм групи, що супроводжувала акторку Анджеліну Джолі.

Як повідомили в командуванні у кментарі Суспільному, під час перевірки даних водія – Дмитра – з'ясувалося, що у нього відсутні військово-облікові документи. Після цього його доставили до терцентру комплектування та соцпідтримки для з’ясування статусу військовозобов'язаного.

Під час перевірки стало відомо, що він є офіцером запасу і не має підстав для відстрочки від мобілізації. Згідно з висновком військово-лікарської комісії від червня 2025 року, Дмитро є придатним до військової служби в різних військових підрозділах.

У поясненнях командування Сухопутних військ зазначило, що Дмитро перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, і акторка продовжила свої візити після з'ясування всіх обставин. Джолі та її представники не впливали на роботу військовослужбовців та державних службовців терцентру, підкреслили у відомстві.

На уточнююче запитання Української правди в пресслужбі командування Сухопутних військ додали, що з вищевказаним громадянином 6 листопада було проведено бесіду, йому роз'яснили вимоги чинного законодавства щодо мобілізації, після цього він залишив територію ТЦК.

