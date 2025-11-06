Водитель из группы Анджелины Джоли не имел оснований для отсрочки от мобилизации – военные

Что произошло – детали происшествия и объяснения от военных.

Как известно, на Николаевщине ТЦК задержали водителя кортежа Анджелины Джоли. 6 ноября командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины предоставило официальную позицию по инциденту, связанному с водителем группы, которая сопровождала актрису Анджелину Джоли.

Как сообщили в командовании в комментарии Общественному, во время проверки данных водителя — Дмитрия — выяснилось, что у него отсутствуют военно-учетные документы. После этого его доставили в терцентр комплектования и соцподдержки для выяснения статуса военнообязанного.

Во время проверки было установлено, что он является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки от мобилизации. Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года, Дмитрий годен к военной службе в различных военных частях.

В пояснениях командования Сухопутных войск было указано, что Дмитрий находился в составе группы, которая сопровождала Анджелину Джоли, и актриса продолжила свои визиты после выяснения всех обстоятельств. Джоли и ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих терцентра, подчеркнули в ведомстве.

На уточняющий вопрос Украинской правды в пресс-службе командования Сухопутных войск добавили, что с указанным гражданином 6 ноября была проведена беседа, ему разъяснили требования действующего законодательства по мобилизации, после чего он покинул территорию ТЦК.

