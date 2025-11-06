В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі — є постраждалі, відео

Внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа.

В Івано-Франківську 6 листопада стався вибух в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, рятувальники, які встановили, що вибух стався через зарядну станцію, в результаті чого виникла пожежа на площі близько 20 м кв.

Попередня інформація:

2 людини травмовані, одну з них врятували рятувальники.

40 осіб евакуйовано з будівлі під час проведення евакуаційних заходів.

О 13:28 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:32 — повністю ліквідувати. Причини вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями.

