Україна передала Угорщині законопроект щодо освіти з урахуванням 5 із 11 вимог Будапешта – Тарас Качка

За словами Качки, Україна очікує відповідь найближчими днями, зміни стосуватимуться всіх нацменшин.

Україна передала Угорщині проект закону про освіту, який враховує п’ять із одинадцяти вимог, висунутих угорською стороною. Про це повідомив віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Крім негативних речей, є і позитивні речі. По 5 із їх 11 пунктів вимог ми передали їм текст законопроекту. Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями», — зазначив Качка.

Він пояснив, що в Україні діє близько 100 угорських шкіл, із яких у двох третинах викладання ведеться угорською мовою з кількома предметами українською, а в одній третині — українською з викладанням кількох ключових предметів угорською. «На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей», — додав віце-прем’єр.

На запитання, чи стосуватимуться пропоновані зміни лише угорської нацменшини, Качка уточнив, що вони будуть доречними для всіх національних меншин в Україні.

