Україна передала Угорщині законопроект щодо освіти з урахуванням 5 із 11 вимог Будапешта – Тарас Качка

18:43, 6 листопада 2025
За словами Качки, Україна очікує відповідь найближчими днями, зміни стосуватимуться всіх нацменшин.
Україна передала Угорщині законопроект щодо освіти з урахуванням 5 із 11 вимог Будапешта – Тарас Качка
Фото: AFP
Україна передала Угорщині проект закону про освіту, який враховує п’ять із одинадцяти вимог, висунутих угорською стороною. Про це повідомив віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Крім негативних речей, є і позитивні речі. По 5 із їх 11 пунктів вимог ми передали їм текст законопроекту. Якщо їх влаштує, то будемо навіть подавати його в Раду. Очікуємо фідбеку найближчими днями», — зазначив Качка.

Він пояснив, що в Україні діє близько 100 угорських шкіл, із яких у двох третинах викладання ведеться угорською мовою з кількома предметами українською, а в одній третині — українською з викладанням кількох ключових предметів угорською. «На сьогодні, де-факто, ми повністю покриваємо запит угорської громади на освіту, яка задовольняє їх інтереси. Те, що просить угорський уряд, стосується точкових речей», — додав віце-прем’єр.

На запитання, чи стосуватимуться пропоновані зміни лише угорської нацменшини, Качка уточнив, що вони будуть доречними для всіх національних меншин в Україні.

