Украина передала Венгрии законопроект об образовании с учетом 5 из 11 требований Будапешта – Тарас Качка

По словам Качки, Украина ожидает ответ в ближайшие дни, изменения коснутся всех нацменьшинств.

Украина передала Венгрии проект закона об образовании, который учитывает пять из одиннадцати требований, выдвинутых венгерской стороной. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

«Кроме негативных моментов, есть и положительные. По 5 из их 11 пунктов требований мы передали им текст законопроекта. Если их устроит, то будем даже подавать его в Раду. Ожидаем обратной связи в ближайшие дни», — отметил Качка.

Он пояснил, что в Украине действует около 100 венгерских школ, из которых в двух третях преподавание ведется на венгерском языке с несколькими предметами на украинском, а в одной трети — на украинском с преподаванием нескольких ключевых предметов на венгерском. «На сегодняшний день, де-факто, мы полностью покрываем запрос венгерской общины на образование, которое удовлетворяет их интересы. То, что просит венгерское правительство, касается точечных вещей», — добавил вице-премьер.

На вопрос, будут ли предлагаемые изменения касаться только венгерского нацменьшинства, Качка уточнил, что они будут уместны для всех национальных меньшинств в Украине.

