Кенія та Україна домовилися протидіяти російському рекрутингу іноземців у війну, – Зеленський

Також, за словами Президента України, Кенія підтримає резолюцію щодо викрадення українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто.

«Поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури і дякую за теплі слова підтримки. Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося», – зазначив Зеленський.

Сторони також розглянули питання розвитку двосторонніх відносин і спільних проєктів, над якими працюватимуть їхні команди. Окрему увагу приділили питанню українських дітей. Зеленський повідомив, що цього місяця Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує незаконне викрадення та депортацію українських дітей Росією. «Дякую за те, що можемо розраховувати на підтримку Кенії», — додав він.

