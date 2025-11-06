Кения и Украина договорились противодействовать российскому рекрутингу иностранцев в войну, – Зеленский

Также, по словам Президента Украины, Кения поддержит резолюцию по похищению украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кении Уильямом Руто.

«Проинформировал о российских ударах по людям и инфраструктуре и поблагодарил за теплые слова поддержки. Коснулись вопроса российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну. Знаем обо всех мошеннических методах. Будем теснее работать, чтобы это прекратилось», – отметил Зеленский.

Стороны также рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений и совместных проектов, над которыми будут работать их команды. Отдельное внимание уделили вопросу украинских детей. Зеленский сообщил, что в этом месяце Украина представит в ООН резолюцию, осуждающую незаконное похищение и депортацию украинских детей Россией. «Спасибо за то, что можем рассчитывать на поддержку Кении», — добавил он.

