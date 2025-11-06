В Україні — понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації: вироків — у рази менше

За останні три роки в Україні зареєстровано понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації.

В за даними Офісу Генерального прокурора, з січня 2022 по вересень 2025 року зареєстровано понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації. Водночас кількість вироків у таких справах залишається у кілька разів меншою.

Як повідомляє «Українська правда» із посиланням на дані Опендатабот, лише за січень–жовтень 2025 року військові територіальних центрів комплектування (ТЦК) виписали понад 47 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку. Для порівняння — за аналогічний період 2024 року зафіксовано близько 21 тисячі адміністративних справ.

Більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років. Лідером за кількістю порушень став Київ. Попри це, фахівці зазначають, що навіть така статистика виглядає незначною порівняно з реальною кількістю осіб, які не оновлюють дані або не проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

«Порушників багато, а нас дуже мало. Ми не спроможні штрафувати абсолютно всіх, хто не оновлює дані або не проходить ВЛК. Інша справа – ігнорування "бойової" повістки. Такі випадки намагаємося не пропускати», — розповів співрозмовник УП серед військовослужбовців одного з ТЦК на заході України.

У випадку, якщо військовозобов'язаний не з'являється в ТЦК у день відправки в навчальний центр, він може потрапити за ґрати на строк від 3 до 5 років. Адже це вже не адміністративне, а кримінальне правопорушення.

