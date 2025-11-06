Практика судов
  1. В Украине

В Украине — более 19 тысяч уголовных производств за уклонение от мобилизации: приговоров — в разы меньше

18:00, 6 ноября 2025
За последние три года в Украине зарегистрировано более 19 тысяч уголовных производств за уклонение от мобилизации.
По данным Офиса Генерального прокурора, с января 2022 по сентябрь 2025 года зарегистрировано более 19 тысяч уголовных производств за уклонение от мобилизации. При этом количество приговоров в таких делах остается в несколько раз меньше.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные Опендатабот, только за январь–октябрь 2025 года военные территориальных центров комплектования (ТЦК) выписали более 47 тысяч штрафов за нарушение правил военного учета. Для сравнения — за аналогичный период 2024 года зафиксировано около 21 тысячи административных дел.

Большинство оштрафованных — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Лидером по количеству нарушений стал Киев. Несмотря на это, специалисты отмечают, что даже такая статистика выглядит незначительной по сравнению с реальным количеством людей, которые не обновляют данные или не проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК).

«Нарушителей много, а нас очень мало. Мы не способны штрафовать абсолютно всех, кто не обновляет данные или не проходит ВЛК. Другое дело — игнорирование “боевой” повестки. Такие случаи стараемся не пропускать», — рассказал собеседник УП среди военнослужащих одного из ТЦК на западе Украины.

Если военнообязанный не явится в ТЦК в день отправки в учебный центр, он может попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет, ведь это уже не административное, а уголовное правонарушение.

Фото: УП

ОГП штраф / штрафы повестка ТЦК мобилизация

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

