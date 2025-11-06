В Украине — более 19 тысяч уголовных производств за уклонение от мобилизации: приговоров — в разы меньше

За последние три года в Украине зарегистрировано более 19 тысяч уголовных производств за уклонение от мобилизации.

По данным Офиса Генерального прокурора, с января 2022 по сентябрь 2025 года зарегистрировано более 19 тысяч уголовных производств за уклонение от мобилизации. При этом количество приговоров в таких делах остается в несколько раз меньше.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные Опендатабот, только за январь–октябрь 2025 года военные территориальных центров комплектования (ТЦК) выписали более 47 тысяч штрафов за нарушение правил военного учета. Для сравнения — за аналогичный период 2024 года зафиксировано около 21 тысячи административных дел.

Большинство оштрафованных — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Лидером по количеству нарушений стал Киев. Несмотря на это, специалисты отмечают, что даже такая статистика выглядит незначительной по сравнению с реальным количеством людей, которые не обновляют данные или не проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК).

«Нарушителей много, а нас очень мало. Мы не способны штрафовать абсолютно всех, кто не обновляет данные или не проходит ВЛК. Другое дело — игнорирование “боевой” повестки. Такие случаи стараемся не пропускать», — рассказал собеседник УП среди военнослужащих одного из ТЦК на западе Украины.

Если военнообязанный не явится в ТЦК в день отправки в учебный центр, он может попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет, ведь это уже не административное, а уголовное правонарушение.

Фото: УП

