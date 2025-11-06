Практика судів
У політичних партій залишилося п’ять днів на подання звітів, далі – штраф

18:20, 6 листопада 2025
10 листопада – крайній день подання звітів за ІІІ квартал 2025 року.
У політичних партій залишилося п'ять днів на подання звітів, далі – штраф
До 10 листопада політичні партії повинні подати звіти за ІІІ квартал 2025 року. Невиконання цього обов'язку передбачає штраф.

Як наголосили у НАЗК, за неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Водночас законодавство передбачає звільнення політичних партій від відповідальності за подання неповної чи недостовірної інформації у Звіті партії про місцеві організації, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зауважимо, що 11 серпня, коли завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за другий квартал, понад 130 політичних сил не подали свої звіти про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання до Національного агентства з питань запобігання корупції.

