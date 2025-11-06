У политических партий осталось пять дней для подачи отчетов, затем — штраф

10 ноября – крайний день представления отчетов за ІІІ квартал 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 10 ноября политические партии должны подать отчеты за III квартал 2025 года. Несоблюдение этого обязательства влечет наложение штрафа.

Как подчеркнули в НАЗК, за неподание отчетов предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

В то же время законодательство предусматривает освобождение политических партий от ответственности за подачу неполной или недостоверной информации в отчете партии о местных организациях, находящихся на временно оккупированных территориях.

Отметим, что 11 августа, когда завершилась кампания отчетности для парламентских и непарламентских политических партий за второй квартал, более 130 политических сил не подали свои отчеты об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.