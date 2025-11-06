У Чернігові чоловік вказав себе вчителем для відстрочки від мобілізації: як його покарали

Чоловіка судили за підробку документів з метою ухилення від мобілізації.

Колаж УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський районний суд розглянув справу, в якій обвинувачений, використовуючи підроблену довідку з місця роботи, намагався отримати відстрочку від мобілізації. Суд визнав його винним у підробці офіційних документів і використанні завідомо підробленого документа, призначивши штраф.

Суть справи

Обвинувачений, знайшовши бланк офіційного документа від Семенівської міської ради Чернігівської області, підробив довідку з місця роботи, використавши інформацію про себе, включаючи вигадані дані про займану посаду в навчальному закладі.

Йдеться про довідку, де обвинувачений вказав, що перебуває на посаді вчителя фізкультури Іванівської філії І-ІІ ступенів Семенівського ліцею №2.

Використовуючи комп'ютер та принтер, він самостійно виготовив бланк довідки з місця роботи Іванівської філії Семенівського ліцею №2, зазначивши в ньому свої особисті дані та вказавши, що займає посаду вчителя фізичної культури з 1 січня 2025 року на 0,75 ставки. У розділі «начальник» він поставив підпис, підробивши ім'я особи, яку знайшов в Інтернеті.

Підроблений документ обвинувачений використав з метою отримання відстрочки від мобілізації.

Позиція суду

Суд, ухвалюючи рішення, взяв до уваги, що обвинувачений визнав свою провину та не оспорював обставин справи. У зв'язку з цим, суд прийняв рішення про застосування спрощеного провадження, при цьому підробка документа була кваліфікована як кримінальний проступок, відповідно до частини 1 та 4 статті 358 КК України.

За матеріалами справи, чоловік раніше не був судимий, до адміністративної відповідальності не притягувався, за місцем реєстрації та проживання негативної характеристики не має, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Чоловіка визнали винним за частинами 1, 4 статті 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).

За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначили штраф — сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 гривень, — ред.).

Також чоловік має відшкодувати ще понад 12 тисяч гривень процесуальних витрат (справа № 748/3600/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.