Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Чернігові чоловік вказав себе вчителем для відстрочки від мобілізації: як його покарали

18:36, 6 листопада 2025
Чоловіка судили за підробку документів з метою ухилення від мобілізації.
У Чернігові чоловік вказав себе вчителем для відстрочки від мобілізації: як його покарали
Колаж УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський районний суд розглянув справу, в якій обвинувачений, використовуючи підроблену довідку з місця роботи, намагався отримати відстрочку від мобілізації. Суд визнав його винним у підробці офіційних документів і використанні завідомо підробленого документа, призначивши штраф. 

Суть справи

Обвинувачений, знайшовши бланк офіційного документа від Семенівської міської ради Чернігівської області, підробив довідку з місця роботи, використавши інформацію про себе, включаючи вигадані дані про займану посаду в навчальному закладі. 

Йдеться про довідку, де обвинувачений вказав, що перебуває на посаді вчителя фізкультури Іванівської філії І-ІІ ступенів Семенівського ліцею №2.

Використовуючи комп'ютер та принтер, він самостійно виготовив бланк довідки з місця роботи Іванівської філії Семенівського ліцею №2, зазначивши в ньому свої особисті дані та вказавши, що займає посаду вчителя фізичної культури з 1 січня 2025 року на 0,75 ставки. У розділі «начальник» він поставив підпис, підробивши ім'я особи, яку знайшов в Інтернеті.

Підроблений документ обвинувачений використав з метою отримання відстрочки від мобілізації.

Позиція суду

Суд, ухвалюючи рішення, взяв до уваги, що обвинувачений визнав свою провину та не оспорював обставин справи. У зв'язку з цим, суд прийняв рішення про застосування спрощеного провадження, при цьому підробка документа була кваліфікована як кримінальний проступок, відповідно до частини 1 та 4 статті 358 КК України.

За матеріалами справи, чоловік раніше не був судимий, до адміністративної відповідальності не притягувався, за місцем реєстрації та проживання негативної характеристики не має, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

Чоловіка визнали винним за частинами 1, 4 статті 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).

За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначили штраф — сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 гривень, — ред.).

Також чоловік має відшкодувати ще понад 12 тисяч гривень процесуальних витрат (справа № 748/3600/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Чернігів судова практика мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області