В Чернигове мужчина указал себя учителем для отсрочки от мобилизации: как его наказали

Мужчину судили за подделку документов с целью уклонения от мобилизации.

Черниговский районный суд рассмотрел дело, в котором обвиняемый, используя поддельную справку с места работы, пытался получить отсрочку от мобилизации. Суд признал его виновным в подделке официальных документов и использовании заведомо поддельного документа, назначив штраф.

Суть дела

Обвиняемый, найдя бланк официального документа от Семеновского городского совета Черниговской области, подделал справку с места работы, используя информацию о себе, включая вымышленные данные о занимаемой должности в учебном заведении.

Речь идет о справке, в которой обвиняемый указал, что он работает учителем физкультуры в Ивановской филии Семеновского лицея №2.

Используя компьютер и принтер, он самостоятельно изготовил бланк справки с места работы Ивановской филии Семеновского лицея №2, указав в нем свои личные данные и указав, что занимает должность учителя физической культуры с 1 января 2025 года на 0,75 ставки. В разделе "начальник" он поставил подпись, подделав имя лица, которое нашел в Интернете.

Поддельный документ обвиняемый использовал с целью получения отсрочки от мобилизации.

Позиция суда

Суд, принимая решение, учел, что обвиняемый признал свою вину и не оспаривал обстоятельства дела. В связи с этим, суд принял решение о применении упрощенного производства, при этом подделка документа была квалифицирована как уголовное правонарушение, в соответствии с частью 1 и 4 статьи 358 УК Украины.

По материалам дела, мужчина ранее не был судим, к административной ответственности не привлекался, по месту регистрации и проживания негативных характеристик не имеет, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Мужчина признан виновным по частям 1, 4 статьи 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков).

По совокупности уголовных правонарушений ему назначен штраф — сто необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 гривен).

Также мужчина должен возместить более 12 тысяч гривен процессуальных расходов (дело № 748/3600/25).

