На Полтавщині чоловік чекав на бронь, але отримав три роки ув'язнення

Диканський районний суд Полтавської області розглянув справу військовозобов’язаного з села Одарюківка, який отримав повістку, але не з’явився у визначений час на відправку до частини. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

9 червня 2025 року чоловік пройшов ВЛК і отримав довідку про придатність до служби. Він мав прибути на відправку 11 червня о 7:00, але не зробив цього. У суді обвинувачений визнав свою провину повністю, розкаявся та підтвердив усі обставини. Він пояснив, що вирішив не йти за повісткою, тому що працював трактористом у приватній агрофірмі і йому пообіцяли оформити бронювання.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 «Ухилення від призову на військову службу» Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів із моменту проголошення

