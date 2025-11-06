На Полтавщине мужчина ждал бронь, но получил три года тюрьмы

Мужчина объяснил, что решил не идти по повестке, так как работал трактористом в частной агрофирме, и ему пообещали оформить бронь.

Диканский районный суд Полтавской области рассмотрел дело военнообязанного из села Одаревка, который получил повестку, но не явился в установленное время для отправки в часть. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

9 июня 2025 года мужчина прошел ВВК и получил справку о годности к службе. Он должен был прибыть на отправку 11 июня в 7:00, но этого не сделал. В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и подтвердил все обстоятельства. Он объяснил, что решил не идти по повестке, так как работал трактористом в частной агрофирме и ему пообещали оформить бронь.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 «Уклонение от призыва на военную службу» Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента оглашения.

