В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе — есть пострадавшие, видео

В результате взрыва зарядной станции в офисном помещении возник пожар.

В Ивано-Франковске 6 ноября произошел взрыв в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного здания.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, спасатели установили, что взрыв произошел из-за зарядной станции, в результате чего возник пожар на площади около 20 м кв.

Предварительная информация:

• 2 человека травмированы, одного из них спасли спасатели.

• 40 человек эвакуировано из здания во время эвакуационных мероприятий.

В 13:28 пожар удалось локализовать, а в 13:32 — полностью ликвидировать. Причины взрыва и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

