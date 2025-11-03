В центре Львова среди дня загорелся трамвай – фото

Во Львове в среду дня загорелся трамвай на площади Мытной — пассажиры успели эвакуироваться.

Фото: Андрей Садовой

Во Львове, на площади Мытной, произошло возгорание трамвая. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

Пожар вспыхнул 3 ноября около 13:44. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание — уже в 13:54 пламя было полностью потушено.

К счастью, никто из людей не пострадал: пассажиры успели быстро покинуть салон еще до того, как огонь распространился.

По словам мэра города Андрея Садового, причины возгорания устанавливаются.

