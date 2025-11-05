Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

11 августа 2025 Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного (далее – истец), который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом свидетельствует дело № 52/3921/25, ставшее показательным для всей мобилизационной системы Украины.

Истец, у которого жена имеет инвалидность ІІ группы, требовал признать противоправным бездействие местного ТЦК и СП и обязать его продлить отсрочку от призыва (на основании пункта 11 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»).

Согласно материалам дела, мужчина женился в июле 2022 года. Его жене впервые установлена ​​инвалидность ІІ группы в октябре 2023 года, повторно – в декабре 2024-го. В январе 2025 года он получил отсрочку от призыва, но после очередного продления военного положения в феврале 2025 года электронная система «Резерв+» не отразила ее пролонгацию. В военно-учетном документе соответствующих сведений тоже не было. Истец считал, что это следствие бездействия ТЦК и СП, и потребовал обязать их возобновить срок отсрочки.

Суд признал, что вопрос о предоставлении отсрочки входит в компетенцию ТЦК и СП, однако подчеркнул обязанность самого военнообязанного документально подтвердить свое право. Как указано в решении, «перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации, исчерпывающий, а для подтверждения основания каждый заявитель должен предоставить полный пакет документов, позволяющий уполномоченному органу принять соответствующее решение».

Харьковская Фемида также сослалась на правительственный документ: «Согласно пункту 58 Порядка № 560 (в редакции Постановления КМ № 1558 от 31.12.2024) при наличии технической возможности отсрочка может предоставляться автоматически – только в случае создания запроса на ее оформление через электронный кабинет призывника.

Такой запрос истец не сформировал и не подал заявления в ТЦК и СП. Отсутствие документов лишило возможности автоматического продления отсрочки. Суд подчеркнул: обязанность подтвердить наличие оснований возлагается именно на лицо, пользующееся правом. Таким образом, право на отсрочку бездействует самостоятельно – его необходимо активировать процессуально. Таким образом, закон дает право, но реализуется оно только по процедуре.

То есть автоматическое оформление отсрочки возможно только при создании запроса через электронный кабинет и наличия технической возможности. Поскольку истец этого не сделал, суд вынес решение не в его пользу: «Признать бездействие противоправным и обязать совершить действия – отказать».

С точки зрения административного права, позиция суда выглядит логичной: суд стоит на страже принципа правовой определенности – ни один орган не может действовать вне установленного порядка. В то же время для рядовых украинцев последствия этого подхода ощутимо сложнее: даже если у государства есть все данные о семейных обстоятельствах, гражданин вынужден повторно доказывать очевидное, чтобы сохранить свое право.

Причина такого подхода – в юридической конструкции. Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не подлежат призыву лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы. Но порядок реализации этого права устанавливается Кабинетом Министров. Согласно правительственному постановлению №76 от 27 января 2023 года, гражданин должен лично подать заявление в ТЦК и СП с полным пакетом документов. Ни в одном нормативном акте не предусмотрено автоматическое возобновление отсрочки без обращения.

Так что формально суд действовал правильно. Однако фактически такая позиция создает бюрократическую ловушку: даже те, кто имеет безоговорочное право на отсрочку, рискуют потерять его из-за технической или административной опрометчивости. Правительство выбирает путь серьезной формальности: пока гражданин не подтвердит основания, его право считается неиспользованным.

В условиях войны формализм превращается в новую норму. Судебная практика по отсрочкам становится все более жесткой. Если в 2023-2024 годах суды иногда применяли «человечный подход», признавая силу права даже при временной потере справки, то теперь преобладает принцип процедурной чистоты. Фемида все чаще становится на сторону ТЦК и СП.

Хотя решение Харьковского окружного админсуда может быть оспорено, перспектива апелляции не выглядит оптимистичной. Ведь суд не отрицал самого права истца, а лишь указал, что оно не подтверждено надлежащими доказательствами. Таким образом, дело №520/3921/25 символизирует изменение подхода государства в военное время: цифровизация не освобождает от формальностей, а только придает техническую ответственность. Парадоксально, но гражданин должен подтвердить государству те данные, которыми он уже владеет.

Де-факто Харьковский суд подытожил дилемму «человечность или процедура». Война не отменила бюрократию, а лишь ужесточила ее. Сегодня отсрочка – не только право, но и умение доказать государству то, что оно и так знает. Как следствие, в Харькове был создан прецедент: субъективное право на отсрочку и объективное основание – наличие семейных обстоятельств – должны получить процессуальное оформление. Это позиция формальной правовой определенности: ни один орган не может продлить отсрочку вне процедуры, даже если основания очевидны.

Какие практические последствия, учитывая такой подход? Ответственность за инициативу оформления отсрочки полностью возлагается на военнообязанного. Без поданного заявления и проверки оснований ТЦК и СП действуют в пределах своей компетенции. Автоматизация через реестры технически ограничена и не может компенсировать процессуальные недостатки.

Данное дело демонстрирует ключевую коллизию между наличием основания для отсрочки и необходимостью документального подтверждения. Освобождение от мобилизации реализуется только после представления определенного пакета документов в соответствующий ТЦК и СП. Чтобы воспользоваться правом, его необходимо фактически активировать: лично подать заявление, добавить справку МСЭК и документы о родственной связи. А главное – дождаться официального решения…

Автор Валентин Коваль

