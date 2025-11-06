Резерв+ или ЦНАП: кто не сможет самостоятельно оформить отсрочку онлайн

14:42, 6 ноября 2025
С 1 ноября вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Изменения были инициированы Министерством обороны и поддержаны правительством. Они также направлены на снижение нагрузки на сотрудников ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации.
Основные нововведения:
- Автоматическое продление отсрочек для лиц, чью информацию можно проверить в государственных реестрах или которая не меняется со временем.
- Оформление отсрочек через приложение Резерв+ стало основным методом. Также можно подать заявление оффлайн через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
- Для тех, кто не может воспользоваться приложением, доступна подача заявления через ЦНАП. С 1 ноября 2025 года можно подать заявку в любом удобном ЦНАП.
Кто сможет оформить отсрочку онлайн в Резерв+
В Резерв+ сейчас имеется 10 типов отсрочек. Оформить отсрочку через приложение могут:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе (при наличии электронной постановления ВЛК);
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих с детьми;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
В Минобороны заявляют, что перечень цифровых отсрочек будет продолжать расширяться. Следующей в приложении появится отсрочка для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.
Кому нужно обратиться в ЦНАП для отсрочки
Для тех, чей тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, а также для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦНАП.
Обратиться в ЦНАП могут:
- Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был сиротой или ребенком, лишенным родительского попечения.
- Лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход).
- Опекун лица, признанного судом недееспособным.
- Лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью III группы.
- Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Члены семьи второго (или третьего) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним.
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
- Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные сотрудники, не задействованные в образовательном процессе.
- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат, сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине.
- Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время Революции достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.
- Военные, освобожденные из плена.
Какие документы нужно взять с собой в ЦНАП:
В ЦНАП необходимо прийти с паспортом, РНОКПП и пакетом документов в соответствии с типом отсрочки. Можно подать оригиналы или заверенные нотариусом копии документов.
Администратор через портал Дія отправляет документы в ТЦК.
В случае положительного ответа ТЦК отправляет результат в ЦНАП. Далее ЦНАП информирует человека по телефону и при необходимости может распечатать обновленный учетный документ с отсрочкой. Документ также можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.
Если ответ отрицательный, человек получит на электронную почту форму от ТЦК с указанием причины отказа.
Что еще важно помнить:
Заявление на отсрочку необходимо подавать только лично. Представитель — родственник или юрист — не может этого сделать.
Заявитель несет ответственность за подачу неполной или недостоверной информации в пакете документов. Недостоверные или неполные данные могут стать основанием для отказа в предоставлении отсрочки от ТЦК. В таком случае необходимо будет подать заявление повторно.
Подать бумажное заявление на отсрочку из-за рубежа невозможно.
Подтверждением подачи заявления на отсрочку в ЦНАП является описание входящего пакета документов (напечатанный документ), который выдает администратор ЦНАП после принятия заявления.
