Резерв+ или ЦНАП: кто не сможет самостоятельно оформить отсрочку онлайн

Как сообщала «Судово-юридична газета», с 1 ноября вступили в силу новые правила оформления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

С 1 ноября вступили в силу новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Изменения были инициированы Министерством обороны и поддержаны правительством. Они также направлены на снижение нагрузки на сотрудников ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации.

Основные нововведения:

Автоматическое продление отсрочек для лиц, чью информацию можно проверить в государственных реестрах или которая не меняется со временем.

Оформление отсрочек через приложение Резерв+ стало основным методом. Также можно подать заявление оффлайн через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для тех, кто не может воспользоваться приложением, доступна подача заявления через ЦНАП. С 1 ноября 2025 года можно подать заявку в любом удобном ЦНАП.

Кто сможет оформить отсрочку онлайн в Резерв+

В Резерв+ сейчас имеется 10 типов отсрочек. Оформить отсрочку через приложение могут:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии электронной постановления ВЛК);

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с детьми;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

В Минобороны заявляют, что перечень цифровых отсрочек будет продолжать расширяться. Следующей в приложении появится отсрочка для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Кому нужно обратиться в ЦНАП для отсрочки

Для тех, чей тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, а также для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦНАП.

Обратиться в ЦНАП могут:

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок, который до момента усыновления был сиротой или ребенком, лишенным родительского попечения. Лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход). Опекун лица, признанного судом недееспособным. Лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью III группы. Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы. Члены семьи второго (или третьего) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним. Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях. Педагогические работники учреждений общего среднего образования, а также научные сотрудники, не задействованные в образовательном процессе. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат, сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине. Члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время Революции достоинства. Лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Военные, освобожденные из плена.

Какие документы нужно взять с собой в ЦНАП:

В ЦНАП необходимо прийти с паспортом, РНОКПП и пакетом документов в соответствии с типом отсрочки. Можно подать оригиналы или заверенные нотариусом копии документов.

Администратор через портал Дія отправляет документы в ТЦК.

В случае положительного ответа ТЦК отправляет результат в ЦНАП. Далее ЦНАП информирует человека по телефону и при необходимости может распечатать обновленный учетный документ с отсрочкой. Документ также можно распечатать через Резерв+ или портал Дія.

Если ответ отрицательный, человек получит на электронную почту форму от ТЦК с указанием причины отказа.

Что еще важно помнить:

Заявление на отсрочку необходимо подавать только лично. Представитель — родственник или юрист — не может этого сделать.

Заявитель несет ответственность за подачу неполной или недостоверной информации в пакете документов. Недостоверные или неполные данные могут стать основанием для отказа в предоставлении отсрочки от ТЦК. В таком случае необходимо будет подать заявление повторно.

Подать бумажное заявление на отсрочку из-за рубежа невозможно.

Подтверждением подачи заявления на отсрочку в ЦНАП является описание входящего пакета документов (напечатанный документ), который выдает администратор ЦНАП после принятия заявления.

