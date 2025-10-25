В Киеве спасатели достали трех котят из-под завалов — ГСЧС, видео

В Киеве спасатели во время ликвидации последствий обстрела спасли трех котят — все уже нашли дома.

Во время работ по ликвидации последствий вражеского обстрела киевские пожарные нашли трех маленьких котят — девочку и двух мальчиков. Спасатели сразу обратились к жителям с просьбой помочь найти для малышей новые семьи.

Менее чем через час после объявления девочка уже нашла свой дом, а двух мальчиков заберут позже — в 20:00.

Спасатели помогают не только людям. Так, бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и спасли двух котов, попугаев, кролика и собаку в доме в Киеве, разрушенном в результате российской атаки 31 июля.

