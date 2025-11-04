Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Несмотря на годы реформ и громкие заявления о “независимости”, антикоррупционная система Украины превратилась в пространство без реального контроля. Война, кадровые потери, политические конфликты и “картонные протесты” — всё это создаёт опасную иллюзию борьбы с коррупцией там, где давно необходимы системность и подотчётность.

Во время интервью в эфире “1+1” журналистка Наталья Мосейчук вместе с бывшим прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андреем Броневицким обсудили, почему САП и НАБУ утратили эффективность и доверие, а главное — кто сегодня несёт ответственность за их работу.

В условиях войны тема борьбы с коррупцией давно перестала быть лишь вопросом морали или политики. Она напрямую влияет на национальную безопасность, ведь речь идёт не просто о деньгах или должностях — речь идёт о доверии к государству, о способности страны выстоять. Но вместо того чтобы укреплять тыл и делать систему действительно эффективной, мы видим иное: внутренние конфликты, кадровые перестановки, взаимные обвинения и громкие заявления, за которыми часто не следуют реальные действия.

Антикоррупционные органы создавались для того, чтобы показать: в Украине больше не будет «неприкасаемых», каждый, кто злоупотребляет властью, будет отвечать по закону. Однако сейчас складывается впечатление, что между различными структурами — НАБУ, САП, НАПК — идёт борьба не за справедливость, а за влияние. Руководители публично выясняют отношения, политики комментируют громкие дела ещё до решений суда, а общество теряет веру в то, что система работает честно.

Показательные задержания или громкие расследования часто превращаются в медийные спектакли, где главное — не результат, а эффект. А пока чиновники спорят, реальные преступления остаются без надлежащего наказания. Это подрывает доверие не только граждан, но и международных партнёров, которые поддерживают Украину и требуют реальных реформ, а не только отчётов на бумаге.

Сегодня, когда каждая гривна из бюджета имеет значение, а каждый чиновник несёт ответственность перед обществом, коррупция становится не просто преступлением, а угрозой обороноспособности. И если антикоррупционная система не работает как единый механизм, страна рискует потерять не только деньги, но и уважение и поддержку тех, кто помогает бороться за свободу.

Борьба с коррупцией не может быть соревнованием за должности или рейтинги. Это — вопрос выживания государства, его будущего и доверия к власти, которое украинское общество завоёвывает с таким трудом.

Отсутствие контроля и “государство в государстве”

Самые острые слова в разговоре прозвучали в отношении функционирования САП и НАБУ:

“Абсолютно отсутствует система контроля за работой этих органов”, — подчеркнул Броневицкий.

После принятия ряда изменений в законодательство Генеральный прокурор фактически лишён влияния на деятельность антикоррупционных подразделений. САП стала отдельным юридическим лицом публичного права, которое “полностью отмежевалось от Офиса Генпрокурора”.

По его словам, генеральный прокурор лишён возможности каким-либо образом контролировать то, что происходит в органах прокуратуры.

Фактически, государство создало “орган внутри органа”, который формально подчиняется системе прокуратуры, но реально действует автономно. И эта автономия не сопровождается подотчётностью или прозрачностью.

Между тем ни одного аудита в САП, в частности, не проводилось с 2015 года.

То есть уже десять лет не проводилось ни одной независимой проверки результативности работы антикоррупционного ведомства.

Это означает, что общество не имеет чётких данных о том, сколько дел реально доведено до приговора, какие ресурсы расходуются и кто несёт ответственность за провалы.

В сочетании с политическими конфликтами между НАБУ, САП и другими силовыми структурами это создаёт ситуацию, когда антикоррупционная система работает без надзора, но с огромными полномочиями.

“Война спецслужб” и утраченный профессионализм

Броневицкий обращает внимание на ещё одну опасную тенденцию:

“Война между спецслужбами в стране, которая воюет, не сулит нам ничего хорошего.”

Вместо координации усилий правоохранительные и антикоррупционные органы нередко соперничают между собой за влияние, резонанс и громкие дела. В результате теряется профессионализм, а доверие граждан снижается.

По его словам, многие опытные прокуроры, которые работали с реальными делами, покинули систему или ушли на фронт. Но даже тех, кто воюет, — не поддерживают.

“С прокурорами, которые пошли воевать, никто из руководства не общается, их выкинули из общего чата,” — рассказал он.

Когда реформы теряют смысл

Суть проблемы, по словам бывшего прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заключается не только в отдельных недостатках, но и в гораздо более глубоком явлении — системном кризисе управления.

Он подчёркивает, что украинские антикоррупционные реформы последних лет проводились поспешно, под давлением общества и международных партнёров, но без выстроенной и чётко продуманной модели контроля. Координация между ключевыми органами — САП, НАБУ и Офисом Генерального прокурора — оказалась формальной, а механизм взаимодействия между ними так и не стал эффективным инструментом обеспечения справедливости.

В результате вместо обещанной прозрачности возникла выборочность, когда отдельные дела получают ход, а другие — годами лежат без движения. Там, где должна быть реальная подотчётность, появилась лишь её имитация. Независимость правоохранительных структур, которой когда-то так гордились реформаторы, постепенно превратилась в самодостаточность без какого-либо внешнего надзора.

“Независимость без ответственности — это хаос,” — подытожил Броневицкий, подчеркнув, что в условиях войны такая ситуация особенно опасна. Ведь тыл государства должен быть крепким и сплочённым, а не разъединённым внутренними конфликтами и взаимным недоверием между институциями.

Несмотря на критические оценки, бывший прокурор не демонстрирует отчаяния. Напротив, он призывает не останавливаться на полпути и не превращать реформы в фикцию. По его убеждению, выход заключается в создании действенного механизма контроля — не политического, а правового — который обеспечит реальную ответственность каждого должностного лица за результаты работы.

